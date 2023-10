2024 ist Schluss: ZDF stellt „Traumschiff“-Ableger ein

Eine Filmreihe zum Fortträumen in ferne Länder reicht dem ZDF: Nach 2024 nimmt der Mainzer TV-Sender keine neuen Folgen von „Kreuzfahrt ins Glück“ mehr ins Programm. Das Beiboot des „Traumschiffs“ muss seinen Platz für die Hauptreihe um Kapitän Florian Silbereisen räumen.

„Es gilt, die Marke ‚Traumschiff‘ noch weiter zu stärken“, sagte Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II und stellvertretende Programmdirektorin des Senders, dem Fachportal „DWDL“. 2024 soll der letzte Film der Reihe „Kreuzfahrt ins Glück“ gesendet werden.

Seit der Premiere am Neujahrstag 2007 hat das ZDF bisher 36 Episoden gezeigt. Anfangs sind noch bis zu vier Filme pro Jahr entstanden, seit 2022 war nur mehr zum Jahreswechsel eine frische Ausgabe zu sehen.

Die Hauptrolle als Hochzeitsplaner Tom Cramer, der Paare an Bord des „Traumschiffs“ bis zum Ja-Wort und der Hochzeitsreise begleitet, spielt seit 2017 Jan Hartmann. Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger), Barbara Wussow (Hoteldirektorin Hanna Liebhold) und Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) aus der Hauptbesetzung des „Traumschiffs“ spielen ebenfalls regelmäßig mit. Auch Grit Boettcher, Sascha Hehn oder Heide Keller waren in „Kreuzfahrt ins Glück“ in Nebenrollen präsent.

Das freigewordene Budget will das ZDF nutzen, um einen zusätzlichen „Traumschiff“-Film pro Jahr zu produzieren. Statt wie bisher drei sollen dann vier Folgen entstehen. Neben „Kreuzfahrt ins Glück“ fliegen 2024 zwei weitere langjährige Reihen aus dem Mainzer Programm: Bereits Anfang des Jahres fasste das ZDF den Entschluss, „Soko Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ zu beenden.