Was war da denn los? Kanzler Scholz biegt auf dem roten Teppich falsch ab

Dauer-Zoff innerhalb der Ampel-Koalition, eine Wahlpleite nach der anderen für die SPD, die Angriffe der Hamas auf Israel: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat derzeit einen der wohl schwierigsten Jobs der Nation zu erledigen. Da kann man schon einmal für einen kurzen Moment tief in die Gedanken abschweifen – und auf dem roten Teppich die Orientierung verlieren.

Olaf Scholz wirkte zielstrebig und zugleich geistesabwesend, als er am Montag bei seinem Besuch in Albanien auf dem roten Teppich empfangen wurde. Von der rechten Seite kommend schritt der Kanzler einfach geradeaus weiter und bemerkte gar nicht, dass er hätte abbiegen müssen. Selbst eine Kordel-Absperrung stoppte Olaf Scholz nicht: Er stieg einfach drüber.

Westbalkan-Gipfel: Olaf Scholz verläuft sich auf dem roten Teppich

Erst dann fiel dem 63-Jährigen auf, dass er auf dem falschen Weg war – und bog mit einem Scholz-typischen Schlumpf-Grinsen in die richtige Richtung ab. Gordon Repinski, stellvertretender Chefredakteur von „The Pioneer“, hielt die kuriose Szene in einem Video fest.

Wenn die Welt um dich verrückt spielt und du trotzdem in Tirana sein musst. pic.twitter.com/CkpNy0eafP — Gordon Repinski (@GordonRepinski) October 16, 2023

Am Ende des roten Teppichs wartete dann Albaniens Ministerpräsident Edi Rama (59) auf Olaf Scholz. Bei dem Treffen in der Hauptstadt Tirana ging es unter anderem um den Beitritt der Westbalkan-Länder zur Europäischen Union. Neben Albanien streben auch Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien diesen Schritt an.

„Die Zukunft des westlichen Balkans liegt in der Europäischen Union. Dieses Versprechen gilt, und es gilt heute mehr denn je“, sagte Scholz. Der SPD-Politiker betonte, die Aufnahme der Staaten des westlichen Balkans in die EU hätte längst vollzogen sein sollen. Dass dies noch nicht geschehen sei, sei ein Fehler. Außerdem kündigte Scholz eine regionale Klimapartnerschaft zwischen Deutschland und dem Westbalkan an. Am Dienstag ist der Bundeskanzler weiter nach Israel gereist, anschließend geht es für Olaf Scholz nach Ägypten.