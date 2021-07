„Noch viel Leben in mir“: Shannen Doherty ist todkrank – aufgeben kommt nicht infrage

Los Angeles –

Brenda war kein Highschool-Blondchen wie Kelly, kein dufter Kumpel wie Andrea und keine staksige Diva wie Donna – aber mal ehrlich: Ihre Dramen, Ausraster und Liebschaften waren die Highlights von „Beverly Hills, 90210“. Heute feiert Neunzigerjahre-Serienstar Shannen Doherty 50. Geburtstag. Und man kann ihr nur gratulieren: zu ihrem Kampfgeist – und ihrem Mut.

Shannen Doherty ist todkrank, wie viel Zeit ihr noch bleibt, ist nicht klar. Seit 2015 kämpft sie gegen aggressiven Brustkrebs. Bis Februar 2020 sah es aus, als hätte sie gute Chancen, die Krankheit zu besiegen. Doch dann die Hiobsbotschaft: Der Krebs war zurück. Was für eine niederschmetternde Nachricht – aber aufgeben kommt nicht infrage.

Shannen Doherty kämpft gegen Krebs

Doherty spricht offen über die schreckliche Krankheit, weil sie Mut machen will. So postet sie Bilder, die sie mit kahlem Kopf zeigen, und schreibt regelmäßig, wie es ihr geht. Ob sie an den Tod denkt? Natürlich. „Aber ich bin noch nicht bereit, zu sterben“, sagte sie der „Elle“. „Ich habe noch viel Leben in mir!“

2019 spielte Shannen noch in der Neuauflage von „Beverly Hills, 90210“ mit – kurz danach bekommt sie die zweite Krebs-Diagnose. „Es ist in vielerlei Hinsicht eine bittere Pille, die ich schlucken muss“, sagte Doherty da. Von ihren „Beverly Hills“-Kollegen bekommt sie viel Support. „Ich liebe alle meine Brüder und Schwestern aus 90210, die für mich wie eine Familie geworden sind“, schrieb sie zum 30-jährigen Jubiläum der Serien-Premiere im Herbst auf Instagram.

Schauspielerin galt lange als Diva

So war das allerdings nicht immer: Doherty galt lange als nervenraubende Set-Diva. „Je mehr Geschichten über mich geschrieben wurden, desto defensiver und verschlossener wurde ich“, sagte sie der „Elle“. „Und desto größer wurden die Mauern, die ich um mich herum errichtet habe. Ich hatte viel Groll in mir.“

Den hat sie heute nicht mehr – Shannen Doherty weiß jeden Moment zu schätzen. Und hat nach zwei gescheiterten Ehen auch die große Liebe gefunden: Mit dem Filmproduzenten Kurt Iswarienko lebt sie in Malibu. Und ihr dritter Mann steht fest und liebevoll an ihrer Seite: „Ich sehe keine Krebspatientin, wenn ich Shannen anschaue. Ich sehe dieselbe Frau, in die ich mich damals verliebt habe“, sagt er. Und mit der will er noch viele Geburtstage erleben … (miri)