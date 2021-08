„Ich bin jeden Tag stolz auf dich!“: Rührende Liebeserklärung vom Terminator

Los Angeles –

Christiana Schwarzenegger ist 29 Jahre alt geworden. Und ihr Vater Arnold hat es nicht an liebevollen Worten mangeln lassen. Auf Twitter gratulierte er ihr – und postete dazu eine gemeinsame Erinnerung.

„Ich bin jeden Tag stolz auf dich, ich liebe dich von ganzem Herzen, schrieb „Terminator“-Star Schwarzenegger seiner Tochter auf Twitter.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Drohnen den Sohn abgelichtet –Harry und Meghan reichen Klage gegen Paparazzi ein

Während sich andere über die Enge in Zeiten des Corona-Lockdowns beschweren, kann es dem Schauspieler offenbar gar nicht genug Zeit mit Christina sein: „Mit dir Zeit zu verbringen, gehört zu meinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen“, schrieb der Schauspieler in seinem Post. Und: „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du in diesem Jahr erreichst.“

USA: Schwarzenegger gratuliert seiner Tochter mit liebevollen Worten

Das besondere Foto zu dem liebevollen Geburtstagsgruß zeigt Vater und Tochter strahlend und in Tracht – er in Lederhosen und Christina in einem österreichischen gold-rosa Dirndl. Das Bild entstand auf der traditionellen Weißwurstparty im Stanglwirt in Österreich.

Christina ist Schwarzeneggers zweitälteste Tochter aus der Ehe mit Maria Shriver (64), der Nichte von John F. Kennedy. Sie ist Autorin und Bloggerin und hat bereits vier Bücher veröffentlicht. (dpa)