„Halte dich von meinem Sohn fern“: Lilly Becker: Klare Ansage an Boris' neue Flamme

Lilly Becker hat noch nie hinter den Berg gehalten mit ihrer Meinung. Dies kriegt nun auch die neue Liebelei von Ex-Mann Boris Becker mit: Lilly fuhr die Krallen aus, denn es ging um den wichtigsten Menschen in ihrem Leben – Sohn Amadeus.

Bei ihrem zehnjährigen Sohnemann versteht Lilly keinen Spaß. Die 44-Jährige ist als Löwen-Mutter bekannt und hat schon in diversen Interviews erzählt, dass Amadeus für sie das Wichtigste im Leben ist.

Boris Becker urlaubt gerade mit Lilian und seinen Söhnen auf Ibiza

Daher hat die Ex-Frau der Tennislegende auch ein großes Problem damit, wie nah dessen neue Flamme Lilian ihrem Sohn kommt. Offiziell hat Boris Becker das Verhältnis zu ihr aber noch nicht bestätigt.



Aber: Die beiden turteln diesen Sommer von einem angesagten Jetset-Spot zum anderen. Auf den neuesten Fotos sieht man die beiden am Strand von Ibiza mit Amadeus und Boris' älteren Sohn Elias. Dabei wirken auch Lilian und Amadeus sehr vertraut, planschen zusammen im Wasser – und genau das scheint Lilly nicht zu schmecken.



Lilly Becker: „Hab einen schönen Urlaub – ohne mein Kind anzufassen!“

Auf Instagram zickt sie los und schreibt in einer ihrer Stories: „Lass es mich so ausdrücken, damit du es verstehst: Während der Corona-Zeit bist du das zweite Mädchen innerhalb von sieben Monaten, das Frühstück - Pizza und Pfannkuchen - für meinen Sohn macht! Nein Mädchen, lass mich dir als Mutter sagen: Bitte respektiere meinen Sohn! Geh und mach Fotos mit Boris in deinem süßen Bikini und deinem tollen Bikini-Body, aber ich bitte dich, halte dich von meinem Sohn fern! [...] Hab einen schönen Urlaub – ohne mein Kind anzufassen! Er ist für dich tabu! Punkt!“ Wenn das mal keine klaren Worte sind.

Doch wer ist Boris' Neue, die fast den gleichen Vornamen wie seine Ex hat? Laut „Bunte" soll Lilian de Carvalho Monteiro aus São Tomé und Príncipe, einer Inselgruppe rund 200 Kilometer vor der afrikanischen Küste, stammen. Ihr Vater war dort einst Verteidigungsminister der Repubilk – und wäre sogar fast Präsident dort geworden.



Lilian soll Luxus gewöhnt sein und auf eine exklusive Privatschule gegangen und in Rom und London studiert haben. Die idealen Voraussetzungen für ein Leben auf dem Society Parkett an der Seite von Boris? (alp)