Wirbel um First Lady: Jill Biden küsst Mann – und es ist nicht der Präsident

Ehe-Krise bei den Bidens? Wohl nicht wirklich, aber trotzdem: Ein Küsschen der US-amerikanischen First Lady Jill Biden kurz vor der Rede ihres Mannes zur Lage der Nation am Dienstagabend hat im Netz für Aufregung gesorgt. Denn statt ihres Ehemannes bekam der Mann von Vizepräsidentin Kamala Harris einen dicken Schmatzer von ihr – oder war es doch nur ein Bussi auf die Wange?

Während sich Joe Biden bereits am Rednerpult in Stellung brachte, begrüßten sich Jill Biden und Doug Emhoff, der Mann von Harris, auf der Zuhörertribüne des US-Repräsentantenhauses – und das offenbar mit einem Kuss auf den Mund. So legten es zumindest die TV-Bilder des Moments nahe.

Küsst Jill Biden Harris-Ehemann Doug Emhoff?

Ob die Optik der Kamera-Einstellung geschuldet war oder das Küsschen tatsächlich auf dem Mund – statt auf der Wange – landete, war zunächst unklar. Aber: Der Clip der Szene verbreitete sich rasend schnell im Netz – und wurde sogleich zum Gegenstand wilder Spekulationen. Das Boulevardblatt „New York Post“ sprach von einem „seltsamen Kuss“, der konservative Fernsehsender Fox News, bekannt für sehr kritische Berichterstattung über den Präsidenten, schrieb ohne Fragezeichen, Jill Biden und Emhoff hätten sich „auf die Lippen geküsst“.

Auf Twitter überschlugen sich bei den Nutzer:innen noch die ungläubigen Kommentare, dort war unter anderem zu lesen: „Hat Jill Biden wirklich gerade Doug Emhoff geküsst?“ Eine Stellungnahme aus dem Weißen Haus gab es zu der herzlichen Begrüßung der First Lady und des Second Gentleman bisher noch nicht. (alp/afp)