Wagner-Boss Prigoschin: So bizarr ist sein Sex-Leben

Jewgeni Prigoschin ist als brutaler Massenmörder bekannt, der vor nichts zurückschreckt, zuletzt war der Chef der Söldnertruppe Wagner vor allem mit seinem Putschversuch gegen Wladimir Putin im Fokus. Ein russischer Medienbericht enthüllte nun eine ganz andere Seite des Russen – und berichtete von teils brutalen Details aus Prigoschins Intimleben. Dabei geht es um Prostitution, einen Harem und den irren Glauben daran, dass Sex mit Jungfrauen seine Jugend verlängert.

So berichtete das unabhängige russische Exilmedium „The Insider“, dass sich der nach Belarus verbannte Söldnerchef in seiner einstigen Heimatstadt St. Petersburg eine Art „rotierenden Harem sehr junger Mädchen“ gehalten haben soll. Sie sollen allesamt in einem Vier-Sterne-Hotel im historischen Zentrum von St. Petersburg untergebracht gewesen seien – und alle ungeschützt Sex mit dem Wagner-Chef gehabt haben.

„The Insider“ berichtet über Prigoschins Sex-Leben

„Er hat geglaubt, dass über die Körperflüssigkeiten Energie ausgetauscht wird. Er wollte ihre Vitalität in sich aufnehmen“, zitiert „The Insider“ eine Sprecherin einer Gewerkschaft für Sexarbeiterinnen. Völlig bizarr: Ausgerechnet der für seine Grausamkeit bekannte Söldnerchef soll Esoterik-Anhänger sein und überzeugt davon sein, dass Sex mit Jungfrauen den Alterungsprozess verlangsamt und „seine Jugend verlängert“.

Eine junge Frau, die ihre Jungfräulichkeit nach eigenen Angaben an Prigoschin verkauft hat, bestätigt die Aussagen. Unter dem Namen Mascha erzählt sie „The Insider“, dass sie 2019 mit dem Wagner-Boss schlief – und dafür 40.000 Rubel, also knapp 600 Euro erhielt. Sie erzählt: „Es ging alles sehr schnell. Er hat einfach einen Stapel Geld auf einen Stuhl geworfen.“ Was Mascha in Erinnerung blieb: der „sehr kleine Penis“ von Prigoschin.

Und: Im besten Stück des Putsch-Anführers sollen zwei metallische Kugeln unter die Vorhaut genäht sein – was nach Überzeugung von Prigoschin seinen Sexualpartnerinnen besonders viel Freude bereite. Allerdings: Die meisten Frauen empfanden dieses Extra eher als schmerzhaft, wie die Sprecherin der Gewerkschaft für Sexarbeiterinnen sagte. (alp)