Abrocken auf dem CDU-Parteitag: Party-Rakete Günther schlägt wieder zu

Politikerinnen und Politiker sieht man selten, wie sie Spaß haben. Schließlich sind die Themen, mit denen sie Tag für Tag zu tun haben, in der Regel bitterernst. Doch manchmal feiern auch Politiker ausgelassen – und werden dann dabei gefilmt. Einer, dem das schon öfter passiert ist: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Jetzt ist das nächste Tanz-Video vom CDU-Mann aufgetaucht.

Im Juni 2023 tanzte er zum sexistischen Ballermannsong „Layla“, ein paar Monate später zum Hit „Helikopter 117 (mach den Hub Hub Hub)“: Daniel Günther liebt anscheinend deutsche Party-Lieder. Zumindest kommen immer wieder Videos an die Öffentlichkeit, die zeigen, wie er zu du den Schlagern ausgelassen tanzt.

Hier tanzt Daniel Günther ausgelassen zum „Ärzte“-Hit

Am Mittwoch war es dann wieder so weit: Textsicher grölt Günther den „Ärzte“-Song „Schrei nach Liebe“ auf einer Bühne, versucht das Publikum anzuheizen, springt einmal sogar in die Luft. Ein Video von dem Fremdscham auslösenden Auftritt lud die CDU-Bundestagsabgeordnete Claudia Schmidtke auf X (ehemals Twitter) hoch.

„Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit / Du hast nie gelernt dich zu artikulieren / Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit / Oh oh oh, Arschloch“, heißt es in dem Song – und Daniel Günther schreit mit, als stünde Björn Höcke persönlich vor ihm.

„Wer arbeitet, kann auch feiern!“ Günther lässt bei Parteitag die Sau raus

Kurz vorher wurde das Grundsatzprogramm der CDU beim Bundesparteitag in Berlin einstimmig beschlossen – für Günther offenbar der Anlass, die Sau rauszulassen. „Wer arbeitet, kann auch feiern!“, schreibt Claudia Schmidtke über das Video und verlinkt nicht nur Daniel Günther, sondern auch Berlins Kultursenator Joe Chialo, der zusammen mit Günther auf der Bühne tanzt.

Es scheint ein feucht-fröhlicher Abend gewesen zu sein – zumindest hat nicht nur Daniel Günther das Tanzbein geschwungen, sondern auch Friedrich Merz, der beim Parteitag mit knapp 90 Prozent als CDU-Vorsitzender wiedergewählt worden war.

Das könnte Sie auch interessieren: Clubsterben in Hamburg: Politik setzt Zeichen – und macht Pläne

Merz traute sich zwar nicht auf die Bühne, aber auch er wurde bei seiner Tanzeinlage zum Frank-Sinatra-Hit „New York, New York“ gefilmt. Peinlich scheint ihm seine Performance aber überhaupt nicht zu sein – er postete den Clip nämlich selber auf X und schrieb darunter „Starke Arbeit, super Team – und ordentlich Party.“ (elu)