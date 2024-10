Vance oder Walz – wer gewinnt im TV-Duell der Vizepräsidentschafts-Kandidaten?

Nach einem heftigen Schlagabtausch zwischen US-Präsidentschaftskandidatin Harris und ihrem Konkurrenten Trump sind nun die beiden „Running Mates“ am Zug: Die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance treffen am Abend (Ortstzeit) in einem TV-Duell in New York aufeinander. Einen Monat vor der entscheidenden Wahl am 5. November müssen der Demokrat Walz und der Republikaner Vance die Menschen in den USA von sich überzeugen – dabei könnte es hitzig werden.