Tierarzt und Pipi-Pause: Was bald teurer wird – und was nicht

Alles wird teurer. Na gut, fast alles. Wofür in den nächsten Wochen tiefer ins Portemonnaie gegriffen werden muss – und was demnächst auch günstiger zu kriegen ist.

Wenn der fellige oder fedrige Freund kränkelt, wird die Behandlung bald teurer: Ab dem 22. November gilt nämlich die neue Gebührenordnung für Tierärzte. Ein Beispiel: Für eine allgemeine Untersuchung von Hunden oder Katzen werden dann 23,62 Euro fällig. Bislang mussten Halterinnen 13,47 Euro für die Untersuchung ihres Hundes zahlen und 8,98 Euro für ihre Katze.

Preiserhöhung an Autobahn-Toiletten

Auch für die Pinkelpause an der Autobahnraststätte muss man vielerorts mehr Kleingeld aus der Tasche kramen: Ab dem 18. November erhöht Sanifair die Pipi-Preise. Wer sich in einer der 400 Toilettenanlagen des Betreibers erleichtern will, zahlt statt 70 Cent dann einen Euro. Auch die Sache mit den Wert-Bons wird anders: Bisher gibt’s ja pro Toilettengang 50 Cent, die beim Einkauf an der Raststätte erstattet werden. Künftig erhalten Kunden von Sanifair einen Euro, also den kompletten Preis. Haken: Das Gutschein-Sammeln lohnt sich nicht mehr, es kann zukünftig nämlich nur noch ein Bon pro Artikel eingelöst werden.

Billig-Abo bei Netflix – mit einem Haken

Netflix braucht dringend neue Abonnenten. Die will der Streamingdienst ab dem 3. November mit einem Billig-Abo locken: Für 4,99 Euro pro Monat gibt’s Serien und Filme – allerdings mit Werbeunterbrechungen, stündlich vier bis fünf Minuten, ausgenommen ist das Kinderprogramm.

Das Angebot mit Reklame ist deutlich günstiger als das Standardabo für 12,99 Euro. Es gibt allerdings noch zwei Haken: Die Auswahl ist aus Lizenzgründen eingeschränkt und es gibt keine Downloadfunktion.