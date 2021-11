Er ist eine der geheimnisvollsten Figuren der Taliban: Haibatullah Achundsada gilt als Chef der radikalen Islamisten-Miliz. Weil er seit Jahren untergetaucht war, hielten ihn viele Experten sogar schon für tot. Doch nun ist er offenbar erstmals seit der Machtübernahme in Afghanistan öffentlich aufgetreten.

Das behaupten jedenfalls die Taliban. Achundsada ist demnach am Samstag im südafghanischen Kandahar vor Unterstützer aufgetreten. In einer Islamschule sprach er zu den „mutigen Soldaten und Schülern“ der Bewegung, wie es in einer Mitteilung hieß.

Es existiert nur ein Foto von Taliban-Chef Achundsada

Sein Auftritt war von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Videos oder Fotos waren nicht erlaubt. Das einzige bis heute existierende Foto veröffentlichten die Taliban 2016 selbst – und das zum Schutz. Vor allem geht es wohl darum, Angriffe der USA zu verhindern.

Die Taliban veröffentlichten allerdings eine Audiobotschaft des „Kommandeurs der Gläubigen“. In diesen äußerte sich Achundsada zwar nicht zur politischen Situation, bat aber für Gottes Segen für die Taliban-Führung. Er betet für „Taliban-Märtyrer“, verletzte Kämpfer und den Erfolg der Verantwortlichen des Islamischen Emirats in diesem „großen Test“.