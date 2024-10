Spahn will wieder Minister werden

Dreieinhalb Jahre lang war Jens Spahn (CDU) Gesundheitsminister. Ein Ministeramt reizt ihn noch immer. Nur das alte Ressort sollte es nicht sein.

Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn will in einer unionsgeführten Bundesregierung wieder ein Ministeramt übernehmen. „Ich würde gerne mitmachen in dem Team, das da regieren könnte“, sagte der CDU-Politiker im Podcast des Nachrichtenportals „Table.Briefings“. „Bundesminister zu sein ist eine der größten Ehren, die es gibt“, betonte der 44-Jährige. Man könne als Minister „einen sehr großen Unterschied machen in dem Politikfeld“. Allerdings müsste es nicht gerade das Gesundheitsministerium sein. „Das kenne ich ja schon. Ich fände auch eine andere Aufgabe spannend.“

Spahn war von 2018 bis 2021 Bundesgesundheitsminister. Weite Teile seiner Arbeit waren dort geprägt von der Corona-Pandemie. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist Spahn derzeit für die Bereiche Wirtschaft, Klima und Energie, Mittelstand und Tourismus zuständig. Vor seiner Zeit als Gesundheitsminister war er Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesfinanzministerium. (dpa/mp)