„Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt, sind politisch und religiös neutral und stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“ Dass der Hamburger Sportverein TSV Stellingen sich jetzt gezwungen fühlte, öffentlich eine solche Erklärung abzugeben, lässt ahnen, dass intern gerade die Fetzen fliegen. Der Grund: Eine Veranstaltung der AfD, die am kommenden Samstag in der Vereinsgaststätte am Sportplatzring stattfinden soll. Die Empörung ist groß - innerhalb wie außerhalb des Vereins. Die Frage, die alle stellen: Wieso vermietet der Sportverein einer solchen Partei den Saal?