Sorge um Wirtschaftsminister: Altmaier muss mit Notarzt in die Klinik

Sorge um Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Der 63-Jährige hatte einen Abendtermin in einem Berliner Hotel und wurde dann vom Notarzt in ein Krankenhaus abtransportiert – knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl.

Altmaier hatte am Montagabend an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bundestages in einem Berliner Hotel teilgenommen. Dann der große Schreck: Während der Sitzung musste der CDU-Mann mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Laut „Bild“-Zeitung handele sich dabei um die Berliner Charité. Über die Ursache des Abtransports ist derzeit nichts Näheres bekannt.

Wirtschaftsminister Altmaier meldet sich aus Klinik

Unter anderem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wünschte via Twitter gute Besserung. Mittlerweile geht es Altmaier nach eigener Aussage „wieder sehr gut“. Er schrieb in einem Tweet am Dienstagmorgen: „Nach einem arbeitsreichen Tag war meine Aufnahme ins Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme. Die bisherigen Untersuchungen haben die Sorgen meiner Mitarbeiter jedoch nicht bestätigt.“ Der Wirtschaftsminister bedankte sich „für die vielen guten Wünsche, die mich sehr berührt haben“.

Der 63-Jährige ist seit März 2018 Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Er ist ein enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und war zuvor Chef des Bundeskanzleramtes sowie Bundesumweltminister.

Altmaier hat in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Termine im Wahlkampf absolviert. Er tritt erneut im Wahlkreis Saarlouis im Saarland an. Altmaier ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Am Montagvormittag hatte Altmaier in Berlin noch an einer Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie teilgenommen und eine Rede gehalten. (vd/dpa)