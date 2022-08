Sonntagsfrage: Grüne holen die CDU/CSU ein

„Jedenfalls heißt Beliebtheit noch lange nicht, Wahlen zu. gewinnen.“ Dieses Zitat von Frank-Walter Steinmeier (SPD) aus dem Jahr 2009 stimmt natürlich. Dennoch dürfte das politische Berlin beim ZDF-Politbarometer vom August aufgehorcht haben: Stand heute wäre sogar Grün-Rot denkbar.

In eigentlich allen Umfragen der vergangenen Wochen stand stets die Union vorne in der Wählergunst. Bei der ZDF-Sonntagsfrage aber ziehen die Grünen erstmals seit langem gleich. Beide kämen auf 26 Prozent, würde am kommenden Sonntag gewählt. Die SPD schafft noch 19 Prozent, die AfD 12. Die FDP käme noch auf 7 Prozent und die Linke flöge mit 4 Prozent aus dem Bundestag – vorausgesetzt sie bekäme keine drei Direktmandate.

Hieße: Für Grün-Rot zum Beispiel könnte es ganz knapp reichen – sie lägen mit Union, AfD und FDP gleichauf. Klar reichen würde es für die Ampel – aber mit einem Kanzler Robert Habeck. Die Arbeit der Grünen wird offenbar goutiert. Die Koalitionspartner SPD und FDP schmieren derzeit eher ab. (km)