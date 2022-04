Das hat Selenskyj mit dem festgenommenen Putin-Freund vor

Der ukrainische Geheimdienst konnte offenbar den pro-rusisschen Oppositionellen und Putin-Freund Viktor Medwedtschuk festnehmen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jetzt angeboten, ihn gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft einzutauschen. Aber wer ist der Mann überhaupt?

Er gilt als der engste Verbündte von Kremlchef Wladimir Putin in der ukrainischen Politik, der Oligarch Viktor Medwedtschuk. Am Dienstag teilte der ukrainische Geheimdienst SBU in Kiew mit, ihn festgenommen zu haben. Dazu veröffentlichte er Fotos von Medwedtschuk, die ihn mit Hanschellen gefesselt in ukrainischer Uniform zeigen. Präsident Selenskyj teilte das Bild am Dienstagabend ebenfalls auf seiner Instagram-Seite.

Putin-Vertrauter Medwedtschuk festgenommen

Der Großunternehmer und Politiker gilt bereits seit Jahren als eine Schlüsselfigur im Konflikt zwischen Moskau und Kiew. Der Draht des 67-Jährigen zu Putin erlaubte ihm mehrere Male, als Vermittler aufzutreten. Seine Projekte und Fernsehsender vertraten eindeutig pro-russische Positionen. Vor einigen Wochen ließ Selenskyj die Sender schließen.

Der 67-Jährige ist Leiter der wichtigsten pro-russischen Oppositionsgruppe in der Ukraine. Seit Mai 2021 steht Medwedtschuk unter Hausarrest, ihm wurde Hochverrat vorgeworfen. Unter anderem soll er ukrainische Militärgeheimnisse an Moskau weitergegeben haben. Die Vorwürfe weist Medwedtschuk allerdings als rein politisch motiviert zurück. Nur wenige Tage vor dem russischen Angriff auf die Ukraine setzte er sich allerdings ab.

Selenskyj schlägt Austausch von Medwedtschuk vor

Der schwerreiche Geschäftsmann zählt den russischen Staatsschef zu seinen persönlichen Freunden. Putin ist laut Medwedtschuk Patenonkel seiner jüngsten Tochter.

In seiner nächtlichen Videoansprache zu Mittwoch schlug Präsident Selenskyj jetzt vor, den Festgenommenen gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft auszutauschen. Medwedtschuk habe sich mit einer Uniform getrant, also solle er nach Kriegsrecht behandelt werden. „Ich schlage der Russischen Förderation vor, ihren Jungen gegen unsere Jungen und Mädchen in russischer Gefangenschaft auszutauschen“, sagte er. (dpa/aba)