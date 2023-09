Scholz über seine Augenklappe: „Alle fanden, das sah gut aus“

Seit einem Unfall beim Joggen sieht man Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stets mit einer Augenklappe. Wie der Piraten-Look so ankommt? Beim G20-Gipfel in Neu Delhi zumindest, soll Scholz viele Komplimente erhalten haben. Jedoch wird die Augenklappe nicht mehr lange von Nöten sein.

Die Augenklappe von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist beim G20-Gipfel in Neu Delhi gut angekommen. „Alle fanden, das sieht ganz gut aus“, sagte er am Sonntag in einem Interview von Welt TV. „Die meisten waren sehr solidarisch und wünschten gute Besserung.“

Bundeskanzler Scholz legt Augenklappe für UN ab

Auch indische Medien berichteten ausführlich über den Piraten-Look des Kanzlers während des internationalen Treffens. In einem Interview mit ProSieben/Sat.1 sagte Scholz, dass er die Augenklappe spätestens Ende der nächsten Woche ablegen werde. Das wäre vor seiner geplanten Reise zur UN-Generalversammlung nach New York.

Während seines Aufenthalts in der Weltmetropole vom 17. bis 20. September wird der SPD-Politiker neben einer Rede vor der UN-Vollversammlung unter anderem auch an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und an einem Klimagipfel teilnehmen.

Der 65-Jährige war vor einer Woche beim Joggen gestürzt. Der Unfall soll sich auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen, schrieb die „Bild“-Zeitung damals. Er wird beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten. (dpa/mp)