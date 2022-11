Puma-Chef wechselt zum Konkurrenten – und der Aktienkurs explodiert

Die Adidas-Aktie ist am Freitag in die Höhe geschossen – der Grund: Puma-Chef Björn Gulden soll zum Jahresende zum Konkurrenten mit den drei Streifen wechseln.

Es war die Top-News am Freitag in der Business-Welt: Björn Gulden, bisheriger Chef der Sportbekleidungsmarke Puma, soll zum Konkurrenten Adidas wechseln. Adidas bestätigte zunächst lediglich, dass Gespräche mit dem 57-Jährigen geführt werden – doch die Nachrichtenagentur Reuters verkündete dann am Nachmittag, dass laut einem Brancheninsider der Deal bereits durch sei.

Bisheriger Adidas-Chef ist Kasper Rorsted, der den Konzern zum Jahreswechsel verlassen wird. Der Wechsel der Unternehmens-Spitze ließ den Aktienkurs des von Adi Dassler gegründeten Firmen-Imperiums zwischenzeitlich um bis zu 29 Prozent in die Höhe schießen. Die Puma Aktie hingegen verlor bis zu elf Prozent. (elu)