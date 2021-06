Pandemie-Leugner: Tansanias Präsident etwa an Corona gestorben?

Dodoma –

Wochenlang war Tansanias Präsident John Magufuli verschwunden. Schnell gab es Gerüchte, dass ausgerechnet er, der Corona-Verharmloser, an Covid-19 erkrankt sei. Nun wurde bekannt, dass er am Mittwoch verstorben ist. Offiziell an einem Herzversagen – doch in der Opposition gibt es Zweifel.

„Magufuli ist an Corona gestorben“, ist sich Oppositionsführer Tundu Lissu jedenfalls sicher. Im Interview mit dem kenianischen Sender KTN sprach er aus dem belgischen Exil gar von „poetischer Gerechtigkeit“.

Magufulis Anti-Corona-Tipp: Kräuter und Gebete

Magufuli war durch teils absurde Theorien über das Coronavirus aufgefallen. So hatte er behauptet, dass in einem tansanischen Labor nicht nur eine Ziege, sondern auch die Probe einer Papayafrucht positiv auf das Virus getestet worden seien. Außerdem leugnete er regelmäßig die Gefahr durch das Virus. Sein Tipp gegen die Krankheit: Heilkräuter und Gebete.

„Corona kann im Leib Christi nicht überleben“, so der gläubige Katholik und studierte Chemielehrer. „Es verbrennt sofort.“ Dementsprechend gab es keine Corona-Maßnahmen, die Zählungen der Infektionen ließ er im Mai 2020 stoppen. Mehrere prominente Tansanier waren zuletzt an Covid-19 gestorben. (km)