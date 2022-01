Dreist: Politikerin geht trotz Corona-Infektion ins Restaurant

Dreist, dumm und verantwortungslos: In den USA sorgt die Rechtspopulistin Sarah Palin für Aufregung. Sie ist nun kurz nach einem positiven Corona-Test in New York in ein Restaurant gegangen.

Wie mehrere US-Medien berichten, besuchte die ehemalige Vize-Präsidentschaftskandidatin von 2008 den Italiener „Elio‘s“ in der noblen Upper East Side. Dabei zwingen die Gesetze in New York – wie fast überall – Infizierte, sich für einige Zeit zu isolieren.

Palin: „Impfen? Nur über meine Leiche!“

Bereits vor einigen Tagen hatte Palin dasselbe Restaurant besucht. Auch das ist für Ungeimpfte nicht erlaubt. Die 57-Jährige hatte erst kürzlich erklärt: „Impfen? Nur über meine Leiche. Und von meinen Kindern lasst ihr besser auch die Finger.“

Nach dem öffentlichen Aufruhr droht Palin nun ein saftiges Bußgeld. Das könnte besonders hoch ausfallen, denn Palin ist Wiederholungstäterin. Bereits im März 2021 hatte sich Palin das erste Mal infiziert. Damals klagte sie über „bizarre Symptome“. Auch damals war sie während ihrer Infektion in einem Restaurant gesichtet worden.