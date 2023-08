Olaf Scholz im Geheimurlaub – dann postet seine Frau Schnappschüsse

Während Olaf Scholz eisern dazu schwieg, wohin er denn nun in den Sommerurlaub fliegt, postete seine Frau Britta Ernst auf Instagram eine Reihe Urlaubs-Schnappschüsse – und lüftete damit das gut gehütete Geheimnis ihres Mannes.

Endlich ein paar Tage abschalten, ganz ohne Öffentlichkeit: Das stand in den vergangenen Tagen für den vielbeschäftigten Kanzler an. Wo genau er die Seele baumeln ließ, wollte Scholz aber partout nicht verraten. Auch sein Regierungssprecher ließ sich vorab nur rauskitzeln, dass der Politiker „ein paar Tage lang im befreundeten europäischen Ausland“ unterwegs sein würde. Auch das Kanzleramt ließ sich zu Scholz‘ Urlaubsplänen nichts entlocken – im Gegensatz zu seiner Ehefrau Britta Ernst.

Scholz-Ehefrau Britta Ernst postet Fotos aus dem Urlaub

Die postete nämlich am Montagabend eine Collage mit Urlaubsbildern und schrieb dazu: „Der Urlaub in der Provence mit großartigen Eindrücken ist vorbei. Eine wunderschöne Region in Europa.“ Somit steht fest: Das Kanzler-Paar spannte offenbar ein paar Tage in Frankreich aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschungsbesuch: Kanzler Olaf Scholz kehrt nach Hamburg zurück

Und der Urlaub schien vielseitig gewesen zu sein, das lässt zumindest die Collage vermuten: Neben dem Matisse-Museum in Nizza sind auch Fotos der Verdonschlucht und der berühmten Promenade des Anglais am Stadtstrand von Nizza zu sehen. Da Ernst den Post mit dem Hashtag #Grasse versehen hat, liegt es nah, dass das Paar auch durch die weltberühmte, französische Parfüm-Stadt spazierte. Die Bilder von Scholz‘ Ehefrau sehen in jedem Fall nach Erholung, Sommer und Abwechslung aus – also eigentlich gar kein Grund für so viel Geheimniskrämerei. (alp)