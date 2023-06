Überraschungs-Besuch: Kanzler Olaf Scholz kehrt nach Hamburg zurück

Überraschung für die Sozialdemokraten: Auf dem Landesparteitag der SPD in Hamburg wird der Bundeskanzler und ehemalige Bürgermeister Olaf Scholz erwartet. Er will ein Grußwort sprechen, so die SPD.

Von 2011 bis 2018 war Scholz Erster Bürgermeister in Hamburg, der Stadt, in der auch aufwuchs und Anfang des Jahrtausends Innensenator war. Bei dem Delegtiertentreffen wird der Kanzler viele alte Kollegen seines ehemaligen Landesverbandes wiedersehen.

Landesparteitag der SPD: Tschentscher hält Vortrag

Sein Nachfolger im Rathaus, Bürgermeister Peter Tschentscher, der gerade von einer Israel-Reise zurückgekehrt ist, wird bei besagtem Parteitag am Samstag im Bürgerhaus Wilhelmsburg einen Impulsvortrag halten. Den Delegierten liegen zudem mehrere Anträge vor. Die Themen reichen von einer in der SPD kontrovers diskutierten Stadtbahn bis hin zu einer Solidaritätsbekundung für die Beschäftigten des Tierparks Hagenbeck im Ringen um einen Tarifvertrag.

Olaf Scholz lebt, wenn er nicht gerade als Kanzler um die Welt reist, inzwischen im brandenburgischen Potsdam, wo er auch bei der Bundestagswahl 2021 antrat und direkt gewählt wurde. (mp/dpa)