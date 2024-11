Scholz kompromissbereit für früheren Wahltermin – Bundeswahlleiterin warnt

Die Ampel-Koalition ist Geschichte. Nun wächst der Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD), die Lage schnell zu klären. Er deutet Gesprächsbereitschaft an. „Über den Termin sollten wir möglichst unaufgeregt diskutieren“, sagte Scholz daher nach dem EU-Gipfel in Budapest. Währenddessen warnt Bundeswahlleiterin Ruth Brand: Eine vorgezogene Wahl könnte eine Gefahr für die Demokratie darstellen.

Nachdem die Ampel-Regierung am Mittwoch platzte und Olaf Scholz ankündigte, im Januar die Vertrauensfrage zu stellen und damit den Weg für Neuwahlen im März freizumachen, hatten immer mehr Bürger, die CDU und nun auch Kollegen aus Brüssel auf einen früheren Termin gedrängt.

EU-Kollegen und Union für früheren Neuwahltermin

„Ich rufe zu politischer Stabilität auf und appelliere an alle Akteure, verantwortungsvoll zu handeln“, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Freitag beim EU-Gipfel in Budapest. „Europa ist nicht stark ohne ein starkes Deutschland. Das ist wichtig für uns.“ Staats- und Regierungschefs äußerten sich ähnlich. „Ich hoffe (…) auf eine deutsche Lösung, so schnell wie möglich“, sagte Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson. Innenpolitische Turbulenzen seien in jedem Land problematisch.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte Scholz wegen dessen Nein zu einer raschen Vertrauensfrage parteipolitische Verzögerungstaktik vorgeworfen. Es sei „verantwortungslos, mit diesem Instrument jetzt so umzugehen, dass es eine reine Verzögerung über den Jahreswechsel wird“, sagte der Unionsfraktionschef nach einer Sondersitzung der CDU/CSU-Abgeordneten in Berlin. Bei Scholz stünden „offensichtlich parteipolitische Motive im Vordergrund“.

Bundeswahlleiterin sieht vorgezogene Wahl kritisch

Die Bundeswahlleiterin Ruth Brand sieht eine vorgezogene Wahl Medienberichten zufolge jedoch äußerst kritisch. „Da die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl essentiell für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie ist, ist es erforderlich, den Zeitraum der 60 Tage ab Auflösung des Deutschen Bundestages voll ausschöpfen zu können, um alle erforderlichen Maßnahmen rechtssicher und fristgemäß treffen zu können“, schrieb sie in einem Brief an Olaf Scholz.

Sie sehe fünf Risiken: Eine vermehrte Nichtzulassung von Wahlvorschlägen, beispielsweise wegen fehlerhaft eingereichter Wahlvorschläge, nicht etablierte Parteien stünden unter Zeitdruck beim Sammeln von Unterstützungsunterschriften, Gemeindebehörden würden belastet, Briefwahlen könnten möglicherweise nicht ordnungsgemäß vorbereitet werden und es sei zu befürchten, „dass nicht nur in einzelnen Wahlbezirken, sondern in größerem Ausmaß, durch fehlende Wahlunterlagen oder unzureichend geschulte Wahlvorstände eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl gegebenenfalls nicht hinreichend gewährleistet werden kann“, zitiert der „Spiegel“ Brand.

Dadurch sehe sie „eine hohe Gefahr, dass der Grundpfeiler der Demokratie und das Vertrauen in die Integrität der Wahl verletzt werden könnten“.

Scholz, der ebenfalls ruhig an die angestrebte Neuwahl rangehen möchte, sagte in Brüssel: „Für mich ist das so, dass wir hier ein großes demokratisches Fest haben, und das gelingt am besten, wenn alle gemeinsam zur Party schreiten.“ (dpa/prei)