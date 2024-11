Es versprach, ein relativ beschaulicher Winter-Wahlkampf zu werden in Hamburg – und zack, plötzlich liegt die Bürgerschaftswahl fast unmittelbar vor einer Bundestagswahl. Bei der Ampel in Berlin sind die Lichter ausgegangen und die Zeichen stehen auf einen CDU-Kanzler. Was heißt das für das Hamburger Spitzenpersonal der Ampel-Parteien? Und was für den Hamburger CDU-Chef Dennis Thering, der sich schon vor dem Berliner Politbeben sehr selbstbewusst ins Rennen um das Bürgermeisteramt geworfen hat?.