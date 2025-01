Miete zu hoch? Linke findet mit App Zehntausende Fälle

Genügend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, bleibt in deutschen Großstädten weiterhin ein Problem. Mithilfe einer App fand die Linke jetzt heraus: Zehntausende Haushalte in deutschen Großstädten zahlen viel zu hohe Mieten – auch in Hamburg.

Zehntausende Haushalte in deutschen Großstädten zahlen nach Daten aus einem Vergleichsrechner der Linken zu hohe Mieten. Binnen elf Wochen trugen nach Angaben der Linken bundesweit rund 68.500 Menschen freiwillig Daten in eine App ein, die die Miete mit dem örtlichen Mietspiegel abgleicht. In gut 48.500 Fällen lag der gemeldete Wert um mindestens 20 Prozent über der örtlichen Vergleichsmiete, in gut 27.500 Fällen waren es sogar 50 Prozent zu viel.

Hamburger Teilnehmer: Mieten im Schnitt um 39 Prozent zu hoch

Laut Wirtschaftsstrafgesetz kann es eine Ordnungswidrigkeit sein, wenn Mieten für Wohnräume um mehr als 20 Prozent über üblichen Vergleichswerten liegen und der Vermieter es ausnutzt, dass es kaum Angebote auf dem Markt gibt. Bei um mehr als 50 Prozent überhöhten Werten kann es sich laut Rechtssprechung unter bestimmten Bedingungen um eine Straftat handeln.

Allein in Berlin verzeichnete die sogenannte Mietwucherapp der Linken knapp 32.000 Nutzer und gut 22.700 Mal zu hohe Mieten, davon in rund 13.500 Fällen um mehr als 50 Prozent. Die App wird auch in Hamburg, Leipzig, Freiburg, München, Dortmund, Erfurt und Hannover angeboten. Überall fanden Nutzer überhöhte Mieten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.

In Hamburg trugen gut 13.000 Menschen freiwillig ihre Daten ein; sie stellten nach Angaben der Linken im Schnitt um 39 Prozent zu hohe Mieten fest. In München gingen nur knapp 6400 Meldungen bei der App ein. Diese kamen im Schnitt auf eine um 63 Prozent zu hohe Miete.

Wohnen als Wahlkampfthema

Die Linke hat bezahlbares Wohnen als zentrales Thema für den Bundestagswahlkampf gewählt. Ihre Mietexpertin Caren Lay sagte, die Zahlen aus der App seien drastischer als erwartet. „Das hat ein Ausmaß, das ich nicht für möglich gehalten hätte.“ Zu hohe Mieten treffen nach ihren Worten nicht nur Privatleute, sondern auch die Kommunen, die für Bürgergeldempfänger Wohnkosten tragen.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Mietwucher-App: So können Hamburger Miete checken und melden

Allerdings gebe es ein Durchsetzungsproblem, sagte Lay. Bei Mietwucher seien die Kommunen am Zuge, Bußgelder zu verhängen. Von den rund 68.000 Nutzern der App haben nach Angaben der Linken etwa 2400 ihren Verdacht von Mietwucher an ihre zuständigen Wohnungsämter verschickt. Bei diesen Fällen lag die Miete den Angaben zufolge um 67 Prozent über dem Mietspiegel. (dpa/mp)