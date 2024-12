Rund 200 Mieter haben sich jetzt innerhalb kürzester Zeit wegen überhöhter Mieten und Mietwucher an die Stadt Hamburg gewandt. Der Grund ist eine praktische neue Mietwucher-App, die von den Linken entwickelt wurde und die seit Mitte November freigeschaltet ist. Aus einer Senatsanfrage geht nun hervor, was für horrende Mieten gemeldet wurden und was seitdem getan wurde. Dabei wird klar: Das Prozedere ist für die Mieter besonders kompliziert.