Merz wütet über Söder: „Stillos, respektlos und streckenweise rüpelhaft“

CSU-Chef Markus Söder kann das Nachtreten gegen EX-Konkurrent und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet partout nicht lassen. Auch wenn er offiziell gestern verkünden ließ, dass „der Armin“ und er „wieder gut“ seien nach einem Gespräch. Ein weiterer Konkurrent um die Pole-Position in der Union wettert nun gegen Söder. „Streckenweise rüpelhaft“ sei die CSU mit der Schwesterpartei umgegangen, so Friedrich Merz (CDU).

Söder führt das schlechte Ergebnis der Union auf den unpopulären Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und eine schwache Wahlkampfstrategie zurück. „Es ist einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben“, sagte Söder, der selbst gerne Kanzlerkandidat geworden wäre, am Samstag bei der Landesversammlung der Jungen Union (JU) in Deggendorf. „Genauso wie es eine Rolle gespielt hat, dass wir von Anfang an nicht ganz sicher waren, welche Strategie wir inhaltlich eigentlich fahren.“

Merz moniert „Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit“

Fast zeitgleich kritisierte Merz mit Blick auf das Verhältnis von CDU und CSU: „Das Jahr 2021 markiert einen Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Umgangs miteinander.“ In seinem am Samstag verschickten Newsletter schrieb er: „Wir müssen nicht alle zu jeder Zeit von jeder Entscheidung restlos überzeugt sein. Aber so wie in den Wochen vor der Wahl geht man in einer sich immer noch ,bürgerlich‘ nennenden Union einfach nicht miteinander um. Das war stillos, respektlos und streckenweise rüpelhaft.“

In der CSU hatte es auch schon während des Wahlkampfs immer wieder kritische Töne in Richtung des Unionskanzlerkandidaten und CDU-Chefs Armin Laschet gegeben. Und offenbar will Söder diese Linie – entgegen eigener Behauptungen – weiter verfolgen. Merz indes gilt als relativ aussichtsreicher Kandidat auf die Laschet-Nachfolge, könnte künftig unionsintern Haupt-Konkurrent Söders werden. (km/dpa)