Lufthansa verkündet überraschendes Comeback für den A380

Die Lufthansa nimmt angesichts einer stark gestiegenen Ticketnachfrage ihre Riesenjets vom Typ Airbus A380 wieder in Betrieb. Das weltgrößte Passagierflugzeug, das zum Teil in Hamburg-Finkwenwerder gebaut wurde, soll voraussichtlich ab Sommer 2023 wieder eingesetzt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Die Lufthansa hatte ihre A380-Flotte wegen der Corona-Krise außer Betrieb genommen und eine Reaktivierung lange Zeit so gut wie ausgeschlossen. Der Konzern erklärte seine Kehrtwende nun auch mit Verzögerungen bei der Auslieferung anderer Flugzeugtypen.

Die Lufthansa besitzt noch 14 A380, hat aber sechs davon bereits verkauft. Die übrigen acht Maschinen sollen bis auf Weiteres in der Flotte bleiben, sind aber derzeit geparkt. Sie wieder in Betrieb zu nehmen, braucht Zeit. Wie viele der Jets im nächsten Jahr zum Einsatz kommen und auf welchen Strecken, wird der Lufthansa zufolge derzeit noch geprüft.

Das könnte Sie auch interessieren: Bali-Flair vor den Toren Hamburgs: Das kann der neue XXL-Wellnesstempel

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte eine Reaktivierung der A380 bereits vergangene Woche in Aussicht gestellt. Im April hatte dies noch ganz anders geklungen: „Sie kommt bei Lufthansa nicht wieder“, hatte Spohr dem „Spiegel“ gesagt.

Die Lufthansa setzt bei der Erneuerung ihrer Langstreckenflotte auf die Flugzeugtypen Airbus A350 sowie Boeing 787 „Dreamliner“ und Boeing 777X. Allerdings gibt es beim US-Konzern Boeing erhebliche Verzögerungen. (dpa/mp)