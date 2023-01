Klima retten mit Emissions-Handel für alle? Das sagt Habeck dazu

Eine individuelle CO 2 -Obergrenze für jeden Bürger, Emissions-Zertifikaten-Handel für alle: Mit dieser Idee will ein renommierter Klimaforscher die Erderwärmung stoppen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist skeptisch.

„Ich konzentriere mich jetzt nicht auf die Frage eines individuellen Budgets“, erklärte Habeck im Interview mit dem ARD Politikmagazin „Panorama“ (NDR, Donnerstag, 21 Uhr).

Ein solches Maximal-Budget pro Person schlägt der renommierte Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber im Interview mit „Panorama“ vor: Es soll den CO 2 -Ausstoß pro Person begrenzen und gleichzeitig einen privaten Handel mit CO 2 -Rechten ermöglichen.

Klimaforscher für individuelles CO 2 -Budget

„Jeder Mensch kriegt drei Tonnen CO 2 pro Jahr, aber wer mehr braucht, muss es sich eben einkaufen“, erklärt der emeritierte Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Kaufen könnten Verbraucher diese CO 2 -Rechte von Leuten, die weniger verursachen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). picture alliance / dpa | Bernd von Jutrczenka Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Schellnhuber betont im NDR-Magazin, man brauche endlich eine „radikale Klarheit“, was jeder Einzelne beizutragen habe, um das Klima zu stabilisieren. Das hieße konkret: Um die Erderwärmung bei unter zwei Grad zu stoppen, dürfe jeder Mensch bis Mitte des Jahrhunderts nur noch drei Tonnen CO 2 pro Jahr in die Atmosphäre blasen.

Klimaschutz: Habeck baut auf erneuerbare Energien

Zum Vergleich: Aktuell verursacht jeder Mensch in Deutschland im Schnitt etwa zehn Tonnen Kohlendioxid pro Jahr – und Reiche sogar noch viel mehr. Zahlreiche Millionäre in Deutschland kommen nach Daten des Pariser „World Inequality Lab“ auf jährlich mehr als 100 Tonnen pro Person.

