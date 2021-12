Impf-Offensive: Lauterbach kündigt vorgezogene Moderna-Lieferung an

Noch vor wenigen Tagen hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Impfstoff-Mangel in Deutschland öffentlich gemacht. Am Donnerstag sprach er von einem „ersten Erfolg“: Die EU-Kommission habe der vorgezogenen Lieferung von 35 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs gegen das Coronavirus an Deutschland zugestimmt.

Eine vorgezogene Lieferung bedürfe der Zustimmung der EU – diese habe er Donnerstagmittag erhalten, sagte Lauterbach am Donnerstag in Berlin vor Journalisten. Er verhandele außerdem mit Rumänien, Bulgarien und Portugal über den Kauf von Biontech-Impfstoffen. Er hoffe, dass er hier bald Vollzug melden könne.

Lauterbach sagte, die neue Bundesregierung habe eine „sehr offensive Boosterstrategie“ zu ihrem Hauptwerkzeug in der Corona-Pandemie gemacht. Dazu sei mehr Impfstoff nötig als vorhanden sei. Dies sei allerdings „ausdrücklich“ keine Kritik an seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU), betonte er.

Die Bundesregierung hatte bereits angekündigt, zusätzlich 80 Millionen Dosen von Biontech über EU-Verträge kaufen zu wollen. Lauterbach hoffe, dass Deutschland „einen Teil“ schon im ersten Quartal bekommen könne, betonte er. Dies sei zum großen Teil schon an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff. Der Kauf sei von größter Bedeutung, sagte Lauterbach. (mhö/afp)