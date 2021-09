GDL schweigt zu Bahnangebot

Kommt es zu weiteren Streiks bei der Bahn? Die Frage bewegt Millionen Reisende. Doch von der Gewerkschaft GDL ist nichts mehr zu hören.

Bereits am Wochenende hatte sich die Deutsche Bahn einen weiteren Schritt auf die Gewerkschaft der Lokführer zubewegt. So kündigte die DB eine weitere „Entgeltkomponente“ an, zusätzlich zu den 3,2 Prozent und der Corona-Prämie. Auch in puncto Altersvorsorge hat sich der Konzern nach eigenen Angaben bewegt. Damit wäre die Bahn der Gewerkschaft bereits vor möglichen Schlichtungssgesprächen erheblich entgegen gekommen.

Gibt es Gespräche hinter den Kulissen?

Bis zum späten Dienstagnachmittag hatte die Öffentlichkeit von GDL-Boss Claus Weselsky dazu kein Wort gehört. Er hat dem Angebot weder zugestimmt noch es abgelehnt oder weitere Streiks angekündigt. Warum? Unklar. Möglicherweise verhandeln beide Seiten hinter den Kulissen bereits über eine Einigung.

Doch selbst Gespräche wären wohl kein Garant dafür, dass die Streiks enden. Denn ein großer Knackpunkt bleibt: der Anspruch der GDL, auch andere Bahnmitarbeiter als das Zugpersonal gewerkschaftlich zu vertreten. Die Kuh ist also noch nicht vom (Gl)eis.