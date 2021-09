Es ist so gar kein typisches Wahlvideo: Eine prominente Moderatorin und Schauspielerin will in die Politik. Doch anstatt in dem Film ihr Programm zu erklären, tanzt sie halbnackt vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires. Die frivole Darbietung sorgt für mächtig Wirbel.

Cinthia Fernandez (32) sorgt in Südamerika und den Sozialen Medien für Aufruhr: Das Model will in die Politik, doch der normale Wahlkampfauftritt scheint nicht so ihr Ding zu sein. Sie setzt stattdessen auf einen feurigen Tanzauftritt im Tanga – auf ihrem Instagram-Account kommt das Video sehr gut an.

Politikerin tanzt im Tanga um Wählerstimmen

Doch nicht nur ihren politischen Kontrahenten dürfte das Video übel aufstoßen. Fernandez‘ Tanz vor dem Kongressgebäude hat auch die Erben des bekannten Tangos „Ce dice de mi“ auf den Plan gerufen, berichtet „t-online“ – das Model nutzt diesen Song für ihr Video.

Die Erben wenden sich gegen die politische Nutzung und den von Fernandez veränderten Text. Ob ihr das Video helfen wird, in die Politik zu kommen, bliebt offen. Die nötige Aufmerksamkeit ist der 32-Jährigen auf jeden Fall sicher – und vielleicht auch ein paar zusätzliche Wählerstimmen.