Olaf Scholz wurde am Mittwoch zum Kanzler vereidigt – und bei so einem Großereignis durften natürlich auch Mama und Papa Scholz nicht fehlen. Die Eltern des frisch gekürten Regierungsoberhauptes, Gerhard und Christel Scholz, nahmen auf der Besuchertribüne des Bundestags Platz und sahen sich die Zeremonie rund um ihren Sohn an.

Wird sein Sohn als Bundeskanzler einen guten Job machen? Vater Gerhard ist sicher: „Er wird es mit Solidität hinkriegen.“ Auf Fotos ist zu sehen, wie er mit Einstecktuch neben seiner Gattin Christel, die einen lila Blazer trug, im Bundestag Platz genommen hatte. Die „Bild“ berichtete zuerst. Gegenüber der Zeitung sagte er auch: „Es ist schon etwas Erhebendes, ein Glücksgefühl. Er hat mir schon mit 12 gesagt, dass er Bundeskanzler werden will.“

Eltern von Olaf Scholz schauen von Tribüne aus zu

Auch die Brüder des neuen Kanzlers sind natürlich vor Ort. Ingo (60) ist Bereichsleiter in einem IT-Unternehmen in Hamburg, Jens (62) ist Medizin-Professor und seit 2009 Präsident des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

Die Stimmung vor der Vereidigung war auf der Familientribüne offenbar recht locker und entspannt. Die Scholz-Eltern und Bruder Jens wurden mit Handschlag vom angehenden Kanzleramtschef und Scholz-Vertrauten Wolfgang Schmidt begrüßt, Ingo bekommt sogar ein lässiges „High five“.

Die Ehefrau des Kanzlers, Britta Ernst (60, SPD, Brandenburgs Bildungsministerin), wird von Schmidt zur Begrüßung umarmt. Auch sie hatte ihre Eltern mitgebracht: Diesen besonderen Tag wollen sich natürlich auch die Schwiegereltern nicht entgehen lassen. Auf volle Familien-Unterstützung kann der neue Kanzler in jedem Fall zählen. (vd)