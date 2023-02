Ehefrau oder SPD? Da hat der Kanzler klare Prioritäten

Olaf Scholz und Britta Ernst sind seit 25 Jahren verheiratet – und beide bekleiden wichtige Ämter in der SPD. Deshalb kommt es dieses Jahr zu einem unglücklichen Terminkonflikt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kann die Silberne Hochzeit mit Ehefrau Britta Ernst erst nach dem eigentlichen Termin feiern. „Die Liebe zu meiner Frau ist das Wichtigste in meinem Leben”, sagte Scholz der „Bild am Sonntag”. Er freue sich „sehr auf unsere Silberhochzeit”. Allerdings könne das Paar diese „erst ein paar Tage später” feiern, „weil der Bundesparteitag der SPD ausgerechnet auf unseren Hochzeitstag fällt”.

Die gebürtige Hamburgerin Britta Ernst ist gleichfalls in der SPD und seit 2017 in Brandenburg Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport. Der SPD-Parteitag findet vom 8. bis zum 10. Dezember in Berlin statt. (afp/mp)