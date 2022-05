Das sollen angeblich die Schlächter von Butscha sein

Schon vor Wochen gab die ukrainische General-Staatsanwaltschaft bekannt, dass man nach dem Kommandeur der 64. Motorisierten Brigade der russischen Armee suche. Sein Regiment sei für die Massaker an Zivilist:innen in Butscha verantwortlich. Nun wurden Fotos von zehn Soldaten der Einheit veröffentlicht. Sie sollen ebenfalls für Kriegsverbrechen angeklagt werden.

Anfang April gingen die schrecklichen Bilder um die Welt: Nachdem der Kiewer Vorort Butscha nach dem Rückzug der russischen Truppen von ukrainischen Kräften gesichert wurde, pflasterten Leichen die Straßen. Es wird vermutet, dass es sich bei den meisten Toten um Zivilist:innen handelt. Etwa 400 sollen getötet worden sein, viele mit Schüssen in den Kopf oder Rücken, teils mit gefesselten Händen.

Verteidigungsministerium veröffentlicht Fotos der angeblichen Schlächter

Am Donnerstag kündigte die ukrainische General-Staatsanwaltschaft an, konkret nach zehn Soldaten aus der 64. Motorisierten Brigade zu suchen. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte nun Fotos der Beschuldigten.

Nachdem vor Wochen schon der Chef der Brigade beschuldigt worden war, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin prompt deren Mitglieder geehrt und die Einheit zur „Garde“ befördert für ihre Heldentaten in der russischen „Spezial-Operation“ in der Ukraine. Der Kreml bestreitet jegliche Vorwürfe, dass in Butscha Zivilist:innen ermordet worden seien, spricht von ukrainischen Fake News. (mp)