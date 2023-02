Darum humpelte AfD-Chefin Weidel auf Krücken durch den Bundestag

Jemandem Hals- und Beinbruch zu wünschen, bedeutet ja – entgegen dem, was es wortwörtlich heißt – alles Gute zu wünschen. Wir wissen nicht, ob es das war, was Kanzler Scholz durch den Kopf ging, als AfD-Vorsitzende Alice Weidel nach seiner Regierungserklärung an ihm vorbei zum Stehpult humpelte. Was aber bekannt ist: was Weidel sich gebrochen hat.

Schlechter Jahresauftakt für die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion: Alice Weidel (44) ist am Mittwoch auf Krücken durch den Bundestag gehumpelt. Ihr linker Fuß steckte bis zum Knie in einer sogenannten Orthese, eine Art abnehmbarem Gipsverband aus Kunststoff, der wie ein Skischuh aussieht. Wie ihr Sprecher auf Nachfrage mitteilte, hatte sich Weidel beim Wandern verletzt.

Alice Weidel beim Wandern verletzt: Fersenbein gebrochen

Zunächst ging sie demnach von einem Bänderriss aus. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen schmerzhaften Fersenbeinbruch handelt. Die Verletzung hinderte die AfD-Politikerin aber nicht daran, in der Aussprache über die Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Politik der Bundesregierung in gewohnter Schärfe zu kritisieren. (mp/dpa)