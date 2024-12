„Dann verlieren sie den Verstand“: Musk will mit Weidel talken

Der US-Milliardär Elon Musk beschert der AfD mit seinem öffentlichen Werben eine weltweite Öffentlichkeit. Zwischen Parteichefin Weidel und ihm bahnt sich nun auch ein persönlicher Kontakt an.

Zwischen dem US-Milliardär Elon Musk (der sich auf seiner Plattform X derzeit „Kekius Maximus“ nennt und einen Frosch als Profilbild nutzt) und AfD-Chefin Alice Weidel laufen nach Angaben ihres Sprechers konkrete Planungen für ein Aufeinandertreffen in einer Art Talk-Show. „Über einen X-Space zwischen den beiden sind wir bereits im Austausch“, sagte Sprecher Daniel Tapp dem „Spiegel“ und der Deutschen Presse-Agentur. Ein X-Space ist eine Live-Übertragung von Gesprächen auf Musks Plattform X.

Musk hatte die Idee selbst ins Spiel gebracht, nachdem sein Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“, indem er erneut für die AfD geworben hatte, breite Diskussionen und Kritik ausgelöst hatte. „Warte bis Alice und ich ein X-Spaces-Gespräch führen. Dann verlieren sie ihren Verstand“, schrieb er einer AfD-nahen Influencerin, die sich ebenfalls zu der Debatte geäußert hatte.

Wait until Alice and I do an ? Spaces conversation. They will lose their minds ??