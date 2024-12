„Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit“ fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) – was bedeutet das konkret für Hamburg? Wie will die Partei die Stadt verändern? Bei der Gründung des Landesverbands am vergangenen Wochenende fanden wichtige Themen wie Verkehr, Wohnen oder innere Sicherheit wenig Platz – hier ging es um ein ganz anderes Thema.