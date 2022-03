Bundestagspräsidentin Bas singt auf TikTok – und erntet Mega-Kritik

TikTok-Ärger für SPD-Politikerin Bärbel Bas: Währen sie in Corona-Quarantäne war, postete sie auf der Plattform ein Video, auf dem sie Playback ein Lied von Rolf Zuckowski sang. Die Performance sorgte für mächtig Kritik – und Bas entschuldigte sich für die Gesangseinlage später.

„Ich schaff‘ das schon“ sang Bas am siebten Tag ihrer Corona-Quarantäne Playback in einem TikTok-Video. Mit dem Kinderlied von Rolf Zuckowski, das eigentlich Kindern und Jugendlichen Mut geben soll, wollte sich offenbar auch Bas ein wenig motivieren zum Durchhalten der drögen Isolation. Zu dem Video schrieb Bas: „Quarantine Greetings“ (dt.: Grüße aus der Quarantäne). Die Politikerin hatte sich Mitte März mit dem Virus angesteckt.

Bärbel Bas: Playback-Einlage auf TikTok sorgt für Wirbel

Doch viele User:innen auf Twitter, wo Bas das Video ebenfalls teilte, waren nicht gerade begeistert von der Performance von Bas – sie empfanden das Video ihres Amtes als Bundestagspräsidentin nicht würdig. So lautete einer der Kommentare unter dem Video: „Man fühlt sich halt super vertreten von solch einer Bundestagspräsidentin.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Eine andere Userin fragt: „Ist das wirklich echt, stammt das von Ihnen?“ Oder noch drastischer: „Sorry, aber in keinem Universum verhält sich eine Parlamentspräsidentin mit einem solchen Infantilitätsanfall dem Amte angemessen. Stillos, würdelos, gedankenlos.“ Begeisterung klingt anders.

Das hier könnte Sie auch interessieren: SPD-Politikerin Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt

Daraufhin ruderte Bas zurück, löschte das Video und ließ über Rasmus Buchsteiner, Chefkorrespondent des Nachrichtenmagazins „The Pioneer“ erklären: „Es handelt sich nicht um ein Fake. Ich bedauere, dass ich mich in dieser Zeit und in dieser Form aus der Quarantäne heraus so geäußert habe.“

Einige Kommentator:innen verstehen den Wirbel jedoch nicht wirklich. So heißt es unter anderem auch: „Was soll daran grundsätzlich problematisch sein?“ oder „Harmloser Humor bleibt in Deutschland verdächtiger als Korruption. Die SPD hat schlimmere Probleme!“ Trotzdem: Die nächste Playback-Performance wird sich Bärbel Bas wohl überlegen. (alp)