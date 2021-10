SPD-Politikerin Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt

Der 20. deutsche Bundestag hat Bärbel Bas (SPD) zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt. 724 Stimmen wurden abgegeben. 576 Angeordnete stimmten mit Ja, 90 mit Nein, und 58 enthielten sich.

„Herr Alterspräsident, ich nehme die Wahl von Herzen gerne an. Vielen Dank!“ So die Antwort von Bas auf die eher rhetorische Frage ihres Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU), ob sie die Wahl annehme. Gehört nunmal zum traditionellen Porozedere.

Erinnerungen an Vorgängerinnen

Es gab Jubel und viel Applaus im Plenum, als das Ergebnis verkündet wurde. Es gab Blumen und Glückwünsche von allen Fraktionen. Dann hielt Bas ihre erste Rede als Bundestagspräsidentin, in der sie mit der ersten Frau in diesem Amt einstieg, dem protokollarisch zumindest zweithöchsten im Land: „Als Annemarie Renger 1972 Bundestagspräsidentin wurde, da war das eine Zeitenwende.“

Nun seien die Zeiten zwar andere. Dennoch: Bas ist erst die dritte Frau in diesem Amt. Ein Gruß ging auch an die anwesende Vorgängerin Rita Süssmuth (CDU). In der SPD, die als größte Fraktion den Zugriff hat, hatte es längere Diskussionen gegeben: Beinahe wären alle fünf höchsten Ämter im Land von Männern besetzt worden. Die eher unbekannte Bas löste dieses Problem. (km)