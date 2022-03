Britischer Politiker fordert „Nürnberger Prozesse“ für Putin

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im britischen Unterhaus hat ein Tribunal nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Gefolgschaft vorgeschlagen.

Das wäre „ein Schritt weiter“ als die bisher vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingeleitet Untersuchung, die sich auf Kriegsverbrechen konzentriere, sagte der konservative Abgeordnete Tom Tugendhat am Samstag dem Radiosender BBC 4.

London: Britischer Politiker fordert Straftribunal für Putin und Gefolgschaft

„Was wir heute in der Ukraine sehen ist nicht das Ergebnis eines einzelnen Verbrechens, sondern einer ganzen Verschwörung“, sagte Tugendhat. Putin habe Russland in eine Organisation verwandelt, die mehr an eine Gangsterbande oder eine Mafiastruktur erinnere.

Das könnte Sie auch interessieren: Ukrainer in Hamburg: Unsere gefährliche Flucht vor dem Kriegstreiber Putin

Bei den Nürnberger Prozessen waren nach dem Zweiten Weltkrieg Kriegsverbrecher der Nationalsozialisten vor ein internationales Militärgericht gestellt worden. Allein im Hauptkriegsverbrecherprozess, wo unter anderem Hermann Göring und Martin Bormann vor Gericht standen, wurden zwölf der 24 Angeklagten zum Tode verurteilt. (vd/dpa)