Blinken in Südkorea: Nordkorea reagiert und feuert Rakete ab

Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul wieder eine ballistische Rakete abgefeuert. Der Start erfolgte zeitgleich mit einem Besuch des US-Außenministers in der Region.

Die Rakete sei in Richtung des östlichen Meeres abgefeuert worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Nordkorea darf generell keine Raketen abfeuern

Nordkorea ist es durch UN-Beschlüsse untersagt, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu starten. Abhängig von der Bauart können solche Geschosse auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. Trotz internationaler Sanktionen testet das weithin isolierte Land immer wieder atomwaffenfähige Raketen, aber auch andere Waffensysteme.

Der Abschuss der Rakete erfolgte zeitgleich mit einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in der Region. Blinken war am Sonntag zu politischen Gesprächen in Südkorea eingetroffen. Im Anschluss soll er nach Japan weiterreisen. (dpa/mp)