Geht das Chaos jetzt weiter? Drei Wochen nachdem das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Hamburg einen Landesverband gegründet hat, sollen der Vorstand und weitere Gremien schon wieder neu gewählt werden. Damit will die Partei eine „eventuell vorhandene Rechtsunsicherheit“ ausräumen. Was ist da los?

Freitagnacht lud die BSW-Bundesspitze ihre Mitglieder zur Aufstellung der Hamburger Kandidaten für die Bundestagswahl ein. Denn bis zum 20. Januar muss die Partei wie alle anderen ihre Liste für die Wahl einreichen.