„Diktatorisch“? Biden verhängt Knallhart-Impfzwang

Mehr als 150.000 Neuinfektionen am Tag und 1000 Tote in der Woche: Im Kampf gegen die Delta-Variante hat US-Präsident Joe Biden einen Impfzwang auf den Weg gebracht. Er betrifft mehr als 100 Millionen Amerikaner.

Die Vorschriften zur Impfung werden für Beschäftigte der Privatwirtschaft und des Gesundheitswesens gelten, was etwa zwei Drittel aller Beschäftigten in den USA entspricht.

„Wir werden geimpfte Mitarbeiter vor ungeimpften Kollegen schützen“, sagte Biden bei der Vorstellung der Maßnahmen. Die Betroffenen haben mit Inkrafttreten des Gesetzes 75 Tage Zeit, sich vollständig impfen zu lassen.

Im schlimmsten Fall drohen Entlassungen

Mitarbeitern, die bis dahin nicht geimpft seien, drohen disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Entlassung. Nur in Ausnahmefällen kann man sich mit PCR-Test mindestens einmal die Woche davon frei halten.

Die oppositionellen Republikaner sprachen von „diktatorischen Maßnahmen“. Sie kündigten Klagen an. In vielen republikanischen US-Staaten gilt sogar ein Masken-Verbot in vielen Bereichen – dort liegen die Infektionszahlen besonders hoch.