Besorgniserregende Zahlen: Anhänger von AfD und BSW von Demokratie enttäuscht

Die Zahlen sind besorgniserregend: 85 Prozent der AfD-Parteianhänger und 77 Prozent der Anhänger des Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) sind weniger oder gar nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD.

Die Erhebung wurde für die ARD-Doku „Machen wir unsere Demokratie kaputt?“ (26.8., 20.15 Uhr, ARD und ab Freitag, 23.8., 18 Uhr, in der Mediathek) mit Jessy Wellmer durchgeführt, wie der NDR in Hamburg bekannt gibt. Ein Lichtblick: Während die Anhänger der Parteien an den Rändern des Spektrums mit unserem politischen System größtenteils hadern, sind die potenziellen Wähler aller anderen Parteien im Bundestag mehrheitlich damit zufrieden.

In Zahlen: Bundesweit sind 52 Prozent der Befragten mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. Weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden sind 46 Prozent.

Umfrage: Anhänger von AfD und BSW von Demokratie enttäuscht

Unterschiede gibt es zwischen alten und neuen Bundesländern. Im Osten sind mit 55 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten weniger oder gar nicht zufrieden. Im Westen sind es lediglich 44 Prozent.

Auch die Meinungsfreiheit war ein Thema: Auf die Frage, ob man in Deutschland seine Meinung aussprechen kann, ohne ernsthafte persönliche Nachteile zu haben, antworteten 59 Prozent der Befragten mit „auf jeden Fall“ oder „eher ja“. 37 Prozent gaben „eher nein“ oder „auf keinen Fall“ an.

AfD-Anhänger mehrheitlich enttäuscht von Meinungsfreiheit

Auch hier ist eine deutliche Mehrheit der AfD- und der BSW-Anhänger anderer Meinung: 79 Prozent der AfD-Anhänger glauben, dass man durch Meinungsäußerungen Nachteile befürchten muss. Bei den BSW-Anhängern sind es 57 Prozent. Die Anhänger aller anderen Parteien glauben mehrheitlich, dass man seine Meinung ohne Befürchtungen äußern kann.

Insgesamt sieht eine klare Mehrheit der Deutschen das demokratische System positiv. 87 Prozent halten es für eine gute und neun Prozent für eine nicht so gute Regierungsform. Letztere Ansicht ist bei Sympathisanten von AfD und BSW deutlich stärker vertreten: 21 Prozent der AfD-Parteianhänger halten die Demokratie für eine nicht so gute Regierungsform. Bei Anhängern des Bündnis Sarah Wagenknecht sind es 17 Prozent. (mp)