Muss der Norddeutsche Rundfunk alle Parteien, die in der Bürgerschaft vertreten sind, gleich behandeln? Das ist die Frage, um die aktuell massiv gestritten wird – im Sender und auch außerhalb. Es geht um ein Interview, das der NDR an diesem Donnerstag mit dem Hamburger AfD-Fraktionsvorsitzenden Dirk Nockemann führen will. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts (HBgR), aber auch NDR-Mitarbeiter üben daran scharfe Kritik.