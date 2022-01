1976 in einer Garage in Kalifornien gegründet, ist Apple inzwischen das wertvollste Unternehmen der Welt. Jetzt hat der Tech-Konzern erstmals den Wert von drei Billionen Dollar (3000 Milliarden) geknackt.

An der New Yorker Börse machte die Apple-Aktie zu Wochenbeginn kurzfristig einen Kurssprung von drei Prozent auf 182,88 Dollar. Damit knackte sie rechnerisch den magischen Grenzwert. Das ist mehr als die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung von Großbritannien. Diese lag im Jahr 2020 „nur“ bei 2,7 Billionen Dollar. Die Deutschlands liegt bei 3,3 Billionen.

Eine Billion Dollar Wertzuwachs seit August 2020

Erst im August 2020 hatte Apple die Schwelle von zwei Billionen Dollar überschritten, zwei Jahre zuvor die zu einer. Was macht das Unternehmen so wertvoll und die Aktien so begehrt?

Das Unternehmen liefert regelmäßig Rekordgewinne ab. Im Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr verdiente das Unternehmen enorme 94,7 Milliarden Dollar. Und die Aussichten bewerten Börsianer ebenfalls positiv. Das Unternehmen gehört zu den Profiteuren der Corona-Krise. Der Trend zu Video-Telefonaten oder Online-Shopping hält ungebrochen an.