Annalena Baerbock: Bei einem Codewort lässt sie alles stehen und liegen

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lässt alles stehen und liegen, wenn eine ihrer Töchter ihr eine Textnachricht mit einem bestimmten Codewort schreibt. „Wenn sie mir das schickt, dann weiß ich: Jetzt ist es ganz dringend. Dann verlasse ich jede Sitzung und ruf‘ sie an“, sagte Baerbock in der Sat.1-Sendung „Kannste regieren?“.

Zum Glück kam das allerdings noch nie vor. Welches Codewort sie mit ihrer Tochter vereinbart hat, verriet sie aber nicht. Für die Sendung hatte Baerbock 17 Schülerinnen und Schüler in einem Berliner Klassenraum besucht.

Die Schülerin Mia hatte gefragt, wie sie mit ihren Kindern in Kontakt bleibt. Die Antwort: Immer mittwochs – also wenn das Kabinett in Berlin tagt und sie meist nicht in der Welt unterwegs ist – versucht sie, zum Abendessen zu Hause zu sein.

Annalena Baerbock bekommt Sprachnachrichten von ihrer Tochter

Wegen der vielen Reisen kommuniziert die Ministerin aber auch viel per Handy. Die ältere ihrer beiden Töchter hat ein Smartphone und schickt ihr Nachrichten. „Und die Kleine macht eine Audionachricht, weil die noch nicht so gut schreiben kann“, sagte Baerbock.

Die TV-Kinder stellten Baerbock aber auch ernstere Fragen: So ging es um den Krieg in der Ukraine, ihr Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow oder um feministische Außenpolitik. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war bei den Kindern zu Besuch. Kanzler Olaf Scholz (SPD) lud die Schülergruppe ins Kanzleramt ein. (dpa/miri)