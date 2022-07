Diese Burger-Kette setzt jetzt auf Veggie-Fastfood

Hamburger ohne Hack? Patties aus Pflanzen? Das war vor Kurzem noch eher was für eine kleinere Konsumentengruppe. Jetzt wollen sich auch die großen Burger-Ketten bei Veggie-Freunden beliebt machen. Und ein Fast-Food-Gigant will Vorreiter in Sachen pflanzliche Fleischbrötchen werden.

Burger King startet die Burger-Bewegung: In den 750 deutschen Filialen gibt’s ab sofort für fast alle Whopper auch das vegetarische Pendant. Das pflanzliche Fake-Fleisch, meist auf Basis von Soja oder Erbsen, wird nach Einschätzung der Lebensmittelindustrie in den nächsten Jahren boomen. In einer internationalen Umfrage der Boston Consulting Group sagten drei Viertel der 3700 Befragten, dass sie alternative Proteine für gesünder halten als Fleisch. „Das ist kein nischiger Markt mehr, wie man auch in Supermärkten sieht“, sagt Burger-King-Marketingchef Klaus Schmäing.

Pflanzliche Fleischalternativen boomen

Burger King ist auf dem deutschen Markt – ebenso wie weltweit – die Nummer zwei hinter McDonald’s. „Wir machen das als erstes großes Unternehmen in der QSR-Branche und haben unser Sortiment an pflanzenbasierten Produkten damit mehr als verdoppelt“, sagte Schmäing. QSR ist die englische Abkürzung für Schnellgastronomie.

„Die große Gruppe, die wir ansprechen wollen, sind die Flexitarier“, sagte Schmäing. „Darüber hinaus aber natürlich auch Vegetarier und Veganer.“ Der bundesweiten Markteinführung ging letztes Jahr ein Test in einer Kölner Filiale voraus. „Das wurde wahnsinnig gut angenommen“, sagte Schmäing. In London verkaufte eine große Filiale von März bis April sogar ausschließlich vegetarisches Fastfood. Bleibt die Frage, ob eingefleischte Freunde pflanzlicher Kost den großen Ketten diesen Imagewandel abnehmen. (miri/dpa)