Überraschende Zahlen: So viele junge Deutsche trinken keinen Alkohol

Kein Bier hier! Junge Menschen in Deutschland mögen lieber einen klaren Kopf als einen klaren Korn: Alkohol ist nicht angesagt – das hat aktuell eine Umfrage ergeben.

Komasaufen ist voll Neunziger – heute sagt fast die Hälfte der Deutschen laut einer aktuellen Yougov-Umfrage kategorisch „Nein“ zu Schnaps und Wein. 46 Prozent der über 18-Jährigen stimmen der Aussage „Ich trinke keinen Alkohol“ zu, 49 Prozent lehnen sie ab. Besonders hoch ist die Alkohol-Ablehnung demnach unter den jungen Erwachsenen: 49 Prozent der 18- bis 24-Jährigen geben an, auf Alkohol zu verzichten. Unter den 35- bis 44-Jährigen sind es 44 Prozent, wie die Befragung von 14.152 Menschen über 18 ergab.

Umfrage: Ältere Deutsche verzichten seltener auf Alkohol

Am pichelfreudigsten sind die Deutschen im Alter von 45 bis 54 Jahren – da verzichten 41 Prozent. Bei den Erwachsenen im Alter von 25 bis 34 Jahren sind es 47 Prozent, bei den 35- bis 44-Jährigen 44 Prozent, und bei den Über-55-Jährigen 46 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Killer-Wels und der Problembär: die skurrilen Tiere aus dem Sommerloch

So nüchtern wie die jungen Deutschen sind die Post-Millennials in keinem anderen Land in Europa. Schweizer und Portugiesen trinken häufiger – da verzichten jeweils nur 30 Prozens der 18- bis 24-Jährigen. Im Vereinigten Königreich sind es 43 Prozent, die dem Alkohol entsagen. In Belgien sind es 32, in Polen 33, in Österreich und Bulgarien jeweils 37 und in Frankreich 39 Prozent. Deutschland ist einzige Land, in dem mehr junge Menschen angeben, abstinent zu sein als Alkohol zu trinken. (dpa/miri)